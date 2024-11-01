La inteligencia artificial no florecerá sin las flores del mal

En la inmensa carrera de ratas en que se ha convertido la industria de la IA, esa en la que todo el mundo sabe que muy pocos sobrevivirán financieramente, mientras el ganador se lo lleva todo, conseguir que tu producto sea un poco más brillante, razone un poco mejor o sea capaz de ofrecer soluciones más inteligentes ya marca la principal diferencia, esa diferencia que puede suponer la bisagra entre hacerse el dueño del mundo o hundirse en el osario de la irrelevancia.