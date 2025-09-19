edición general
Intel + NVIDIA, un movimiento desastroso para Linux

La compra de acciones de Intel por parte de NVIDIA podría empujar a los usuarios de Linux a usar el driver de la segunda en gráficas integradas.

Torrezzno #1 Torrezzno
El n100 de intel va como un tiro en Debian sin tener que instalar drivers privativos
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Ese cacharro pinta interesante, da para uso como PC de escritorio ligero o es mas bien para centro multimedia/servidor casero/etc?
