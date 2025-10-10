La instalación de grafitis en la Catedral de Canterbury divide al público: «Todo lo bello ha sido demolido» [Eng]  

Una instalación de arte de graffiti recientemente inaugurada en la Catedral de Canterbury en Kent, Inglaterra, ha polarizado al público, y muchos afirman que estas obras profanas no pertenecen a un espacio tan sagrado e histórico. La instalación fue realizada por el poeta Alex Vellis y la curadora Jacqueline Creswell , quien anteriormente supervisó las instalaciones artísticas de la Catedral de Salisbury. Las obras, que aparecen directamente en los muros de la Catedral de Canterbury, plantean preguntas relacionadas con la espiritualidad.
La noticia no explica el impacto que tiene ese arte sobre la piedra centenaria, solo les preocupa el tema moral, ético y estético.
Eso si, también me parece despreciable las marcas raspadas que algún subnormal ha hecho en las columnas y que se aprecian en las fotos debajo del grafiti.
Si alguna vez ves uno en uno de esos espacios o bien es un novato o un subnormal que no se entera de la misa la media. No está permitido, ni es blanquear nada. Nunca estuvo bien y nunca lo estará. Estate tranquilo, que no anima a ningún grafitero a hacerlo.
Y sigo aquí y me ahorro escribir otro comentario. Se puede ser más cutre que para atraer a gente joven a una institución vieja y anticuada… » ver todo el comentario
