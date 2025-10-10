edición general
6 meneos
77 clics
La instalación de grafitis en la Catedral de Canterbury divide al público: «Todo lo bello ha sido demolido» [Eng]

La instalación de grafitis en la Catedral de Canterbury divide al público: «Todo lo bello ha sido demolido» [Eng]  

Una instalación de arte de graffiti recientemente inaugurada en la Catedral de Canterbury en Kent, Inglaterra, ha polarizado al público, y muchos afirman que estas obras profanas no pertenecen a un espacio tan sagrado e histórico. La instalación fue realizada por el poeta Alex Vellis y la curadora Jacqueline Creswell , quien anteriormente supervisó las instalaciones artísticas de la Catedral de Salisbury. Las obras, que aparecen directamente en los muros de la Catedral de Canterbury, plantean preguntas relacionadas con la espiritualidad.

| etiquetas: grafitis , catedral , canterbury
5 1 0 K 93 ArteyMercado
9 comentarios
5 1 0 K 93 ArteyMercado
Andreham #4 Andreham
Las motivaciones ("obras profanas en un espacio sagrado") son estúpidas a más no poder, pero no sé de quién fue la maravillosa idea de poner un graffiti en un monumento histórico, que también es una estupidez.
1 K 21
siempreesverano #1 siempreesverano
Lo único que me interesa saber es si son realmente grafitis o pegatinas.
La noticia no explica el impacto que tiene ese arte sobre la piedra centenaria, solo les preocupa el tema moral, ético y estético.
0 K 8
#2 yarkyark *
#1 Le llamaran arte pero hacer eso en edificios históricos me parece despreciable. aunque sean pegatinas, ya que blanqueas el pintar grafitis en edificios históricos.

Eso si, también me parece despreciable las marcas raspadas que algún subnormal ha hecho en las columnas y que se aprecian en las fotos debajo del grafiti.
1 K 25
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos *
#2 los grafiteros tenemos códigos, no se pinta en x sitios. Por ejemplo monumentos históricos...
Si alguna vez ves uno en uno de esos espacios o bien es un novato o un subnormal que no se entera de la misa la media. No está permitido, ni es blanquear nada. Nunca estuvo bien y nunca lo estará. Estate tranquilo, que no anima a ningún grafitero a hacerlo.

Y sigo aquí y me ahorro escribir otro comentario. Se puede ser más cutre que para atraer a gente joven a una institución vieja y anticuada…   » ver todo el comentario
0 K 11
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
#1 inscripciones en aerosol, que están hechas sobre papel pegatina y adheridas a los muros.
www.lavanguardia.com/cultura/arte/20251010/11145090/estupor-division-e
0 K 20
#6 pedromoralesnn_62a8fccf7
Que necesidad hay de dañar un monumento histórico
0 K 6
valandildeandunie #5 valandildeandunie
Si los follaniños se enfadan es buena señal.
1 K 5
#7 pedromoralesnn_62a8fccf7
#5 Espero que no te olvides de los follaniñas legales que hay en el mundo, mucho más numerosos por cierto
0 K 6
valandildeandunie #9 valandildeandunie
#7 De esos estoy hablando, de los que protege la Iglesia, cuenta creada para saltarte baneos.
0 K 11

menéame