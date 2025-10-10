La instalación de grafitis en la Catedral de Canterbury divide al público: «Todo lo bello ha sido demolido» [Eng]  

Una instalación de arte de graffiti recientemente inaugurada en la Catedral de Canterbury en Kent, Inglaterra, ha polarizado al público, y muchos afirman que estas obras profanas no pertenecen a un espacio tan sagrado e histórico. La instalación fue realizada por el poeta Alex Vellis y la curadora Jacqueline Creswell , quien anteriormente supervisó las instalaciones artísticas de la Catedral de Salisbury. Las obras, que aparecen directamente en los muros de la Catedral de Canterbury, plantean preguntas relacionadas con la espiritualidad.