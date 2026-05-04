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De la «insania moral» a la «locura lúcida orgullosa», los diagnósticos con los que silenciaron a las mujeres en la historia

De la «insania moral» a la «locura lúcida orgullosa», los diagnósticos con los que silenciaron a las mujeres en la historia

Hasta hace menos de un siglo bastaba la decisión de un padre o un marido para ingresar a una mujer en un centro psiquiátrico.

| etiquetas: mujeres , historia , psiquiátrico
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