Inquilinos del edificio del centro de València que se quiere convertir en un hotel denuncian que persiste el "acoso inmobiliario"

Una de las vecinas recibió a comienzos de julio un burofax en el que se le advertía de la finalización de su contrato de arrendamiento en escasos días al entender que era "indefinido", a pesar de que señalan que se trata de un contrato de renta antigua
Ahora, con unos costes de vida más igualados, aunque no los sueldos, y con las crecientes subidas del sector hostelero, España ya no resulta un destino tan atractivo para este tipo de turista.
Si a esto añadimos el aumento de las temperaturas, puede que veamos un descenso del turismo en años venideros. Cosa que puede ser clave para ahuyentar a especuladores y rentistas, que tanto han contribuido a encarecer la vivienda.
