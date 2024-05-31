edición general
Inquilinos del edificio del centro de València que se quiere convertir en un hotel denuncian que persiste el "acoso inmobiliario"

Una de las vecinas recibió a comienzos de julio un burofax en el que se le advertía de la finalización de su contrato de arrendamiento en escasos días al entender que era "indefinido", a pesar de que señalan que se trata de un contrato de renta antigua

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
La élite te habla de que nos sustituyen por inmigrantes mientras nos tira de nuestras casas por turistas
5 K 61
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Con tanto encarecimiento ahuyentaron al turista español y pronto veremos huir a los extranjeros que buscan vacaciones baratas.
1 K 18
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues *
#6 A parte del clima, el principal atractivo para el turista europeo ha sido el económico. Vendernos baratos para atraer guiris de baja estofa es casi una seña de identidad, que nos ha perjudicado más que beneficiado.
Ahora, con unos costes de vida más igualados, aunque no los sueldos, y con las crecientes subidas del sector hostelero, España ya no resulta un destino tan atractivo para este tipo de turista.
Si a esto añadimos el aumento de las temperaturas, puede que veamos un descenso del turismo en años venideros. Cosa que puede ser clave para ahuyentar a especuladores y rentistas, que tanto han contribuido a encarecer la vivienda.
0 K 12
#3 Leon_Bocanegra
Enseguida le mandarán una empresa de esos vende patrias que se hacen llamar empresas de desoKupacion, así con la K bien grande y en negrita para engañar a abuelas y a incautos mamarrachos
3 K 35
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
Recordad en redes armar jaleo sobre el cambio climático para espantar turistas
1 K 27
#7 endy *
todo lo que rodea ese sector, por el dinero que mueve, en algún punto siempre te encuentras a alguien o alguna entidad que se comporta como una mafia.
0 K 7

