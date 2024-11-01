Una inmobiliaria demanda a un cliente por no pagarle 6.000 euros tras enseñarle una casa que no le vendieron

Una pareja de Alcorcón se libra de pagar más de 6.000 euros a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, que reclamaba la cantidad tras mostrarles un piso que finalmente no compraron. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón consideró que la demanda de la agencia carecía de fundamento, ya que la compraventa nunca se llegó a formalizar y la falta de cierre no era imputable a los compradores. Carmen y Julio (nombres ficticios) visitaron la vivienda en 2017 tras concertar la cita con la inmobiliaria, y...