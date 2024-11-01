edición general
Una inmobiliaria demanda a un cliente por no pagarle 6.000 euros tras enseñarle una casa que no le vendieron

Una pareja de Alcorcón se libra de pagar más de 6.000 euros a la inmobiliaria Vitapiso Servicios Inmobiliarios, que reclamaba la cantidad tras mostrarles un piso que finalmente no compraron. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón consideró que la demanda de la agencia carecía de fundamento, ya que la compraventa nunca se llegó a formalizar y la falta de cierre no era imputable a los compradores. Carmen y Julio (nombres ficticios) visitaron la vivienda en 2017 tras concertar la cita con la inmobiliaria, y...

Olepoint #6 Olepoint
Inmobiliarias = Garrapatas del sector inmobiliario.
1 K 16
wildseven23 #8 wildseven23
#2 No jodas... ¿Y no hay cárcel para esta peña? :wall:
0 K 15
wildseven23 #1 wildseven23
¿6.000 pavos por enseñarte una vivienda? o_o
0 K 15
crycom #2 crycom
#1 18k he llegado a ver.
0 K 10
Dragstat #4 Dragstat *
#1 Es una locura hablar de esas cantidades en concepto de honorarios por muy alto que sea el valor de la posible transacción. A no ser que sea un vivienda de auténtico lujo, hay muchas inmobiliarias, su servicio no aporta prácticamente nada que no pueda hacer casi cualquiera sin tener mucha habilidad o formación teniendo en cuanta que en el mercado actual se vende absolutamente toda vivienda en precio, y se dedican a promocionar la subida constante de los precios. No valen lo que cuestan.
0 K 20
#7 Review
#1 Aquí falta información: Leyendo la noticia esos 6.000 euros parece ser en concepto de reserva.

El problema es que aún haciendo la reserva la venta no se hace por que el vendedor se lo vende a otra persona. En teoría incluso los potenciales compradores deberían recibir 6.000 euros por aceptar el compromiso de reserva y retirarse el vendedor
0 K 7
perogrullobrrr #5 perogrullobrrr
6.000, 18.000, ¿Pero que locura es esta?
0 K 12
Glidingdemon #3 Glidingdemon
Joder yo enseño la mía por 1000 euros 7 días a la semana 30 días al mes, así durante un año, pueden venir a la hora que quieran, dejó de trabajar desde hoy mismo, eso sí hasta el año que viene no la vendo.
0 K 8

