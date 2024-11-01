edición general
Ingenieros australianos desarrollan supercondensadores de grafeno con densidad energética comparable a baterías de plomo-ácido y carga ultrarrápida

Ingenieros australianos desarrollan supercondensadores de grafeno con densidad energética comparable a baterías de plomo-ácido y carga ultrarrápida

Investigadores de Monash logran supercondensadores que rivalizan con baterías usando grafito australiano y proceso escalable. Nuevo material de óxido de grafeno permite supercondensadores con 99,5 Wh/L y potencia de 69,2 kW/L

sxentinel #1 sxentinel
¿Que pensabais, que se había acabado el Grafeno? :troll:
TripleXXX #3 TripleXXX
#1 Te juro que pensaba que habíamos cambiado de era xD
calde #7 calde *
#1 este año ya tardaba, no?

#3 xD
TripleXXX #8 TripleXXX
#7 Cosas de la sequía xD
#9 sliana
#1 difícil acabarlo cuando no han usado ni un gramo
#15 diablos_maiq
#1 yo últimamente ya solo vestía de luto :'(
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro
#1 ah pero ya habia empezado ?
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#1 Yo creía que lo estaban usando para los lapiceros. xD
sxentinel #6 sxentinel
Hostia que me votan bulo. :palm:

Dejo el paper original de donde viene la noticia.

www.nature.com/articles/s41467-025-63485-0
Torrezzno #14 Torrezzno
El año del grafeno en el escritorio
pedrobotero #10 pedrobotero
Puff, le tengo mucho respeto al grafeno australiano
aPedirAlMetro #17 aPedirAlMetro
#10 muerde, o pica ?
pedrobotero #23 pedrobotero
#17 querrás decir muerde y pica
reivaj01 #20 reivaj01
#10 Es que es la leche, a las ya impresionantes propiedades del grafeno estándar, en Australia gracias al efecto Coriolis, al girar al revés adquiere tantas propiedades que ya casi ni le caben.
nachico #13 nachico
¡¡¡Una noticia de grafeno y baterías!!! ¡¡¡Doble chupito!!!
aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro
#13 Espera a que le metan IA xD
#12 Borgiano
Vaya, justo ahora que me iba a comprar el coche eléctrico... pues me espero un poco más.
reivaj01 #21 reivaj01
#12 Sí, espérate, por lo menos, hasta el martes.
#2 Joaker
El dia que se acaben los articulos sobre el grafeno cierran Meneame.
sxentinel #5 sxentinel
#2 Aun no he pasado por xakata, pero prepárate para un millón de artículos al respecto como mínimo.
johel #22 johel *
Si añades "ecologico" al titular queda perfecto... en el mundo today.
#24 Tecar
Baterías, grafeno y Australia.
Es que lo tiene todo.
:troll:
