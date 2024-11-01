Ingenieros australianos desarrollan supercondensadores de grafeno con densidad energética comparable a baterías de plomo-ácido y carga ultrarrápida

Investigadores de Monash logran supercondensadores que rivalizan con baterías usando grafito australiano y proceso escalable. Nuevo material de óxido de grafeno permite supercondensadores con 99,5 Wh/L y potencia de 69,2 kW/L
| etiquetas: grafeno , supercondensadores , bateria plomo-ácido
#3
Y ya en serio...
www.xataka.com/audio/grafeno-esta-marcando-diferencia-solo-que-sector-
Dejo el paper original de donde viene la noticia.
www.nature.com/articles/s41467-025-63485-0
Es que lo tiene todo.