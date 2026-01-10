edición general
13 meneos
58 clics
El ingeniero informático que denuncia la 'mierdificación' de Amazon, OpenAI o Meta: "Hay que debilitar a las tecnológicas"

El ingeniero informático que denuncia la 'mierdificación' de Amazon, OpenAI o Meta: "Hay que debilitar a las tecnológicas"

El neologismo tecnológico que mejor define el momento actual es 'mierdificación' (enshittification), referido al rápido y profundo deterioro de las plataformas y servicios de Internet que todos conocemos, desde Facebook, X y Google hasta Amazon, Uber o TikTok. El responsable de acuñar este explícito término es el canadiense Cory Doctorow, activista en defensa de los derechos de los internautas, ingeniero informático, periodista y escritor de ciencia ficción.

| etiquetas: informática , tecnología , palabros
11 2 0 K 103 tecnología
2 comentarios
11 2 0 K 103 tecnología
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Pues va a ser muy difícil, estamos con la mierda hasta el cuello. Y encima nuestros gobiernos les van a dar más poder aun implementando el chat control.
0 K 12
ronko #1 ronko *
En esto de la mierdificación, incluiría a las actuales cadenas de tv en abierto, algunas ya llevan años así pero además van yendo a peor.
0 K 7

menéame