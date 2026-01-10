El ingeniero informático que denuncia la 'mierdificación' de Amazon, OpenAI o Meta: "Hay que debilitar a las tecnológicas"

El neologismo tecnológico que mejor define el momento actual es 'mierdificación' (enshittification), referido al rápido y profundo deterioro de las plataformas y servicios de Internet que todos conocemos, desde Facebook, X y Google hasta Amazon, Uber o TikTok. El responsable de acuñar este explícito término es el canadiense Cory Doctorow, activista en defensa de los derechos de los internautas, ingeniero informático, periodista y escritor de ciencia ficción.
