Una infraestructura global de vigilancia amenaza el periodismo independiente

El ejercicio del periodismo en todo el mundo se desarrolla hoy bajo una “infraestructura sistémica de control” basada en tecnologías de vigilancia digital cada vez más sofisticadas. Así lo concluye el informe Vigilancia global de los periodistas: un análisis técnico de herramientas, tácticas y amenazas, publicado esta semana por la Federación Internacional de Periodistas, que advierte de un escenario en el que informar se ha convertido crecientemente en una actividad de riesgo.