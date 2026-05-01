Indra se une a los despidos en consultoras por la IA con un plan de 2.000 salidas en Latinoamérica, pero no toca España: "Hay que centrarse en servicios de valor añadido

Indra tampoco es ajena a los recortes de plantilla que varias empresas de servicios digitales están acometiendo en todo el mundo, aunque en su caso no afectará a España. La compañía ha lanzado un plan para generar eficiencias en su filial digital Minsait que contempla la salida de 2.000 trabajadores.
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Las empresas suben de valor en bolsa cuando anuncian despidos, porque los inversionistas lo consideran una buena noticia, si dices que es por la IA haces el combo perfecto.
La realidad es que Indra no ha automatizado absolutamente nada con IA. El 98% de las empresas que intentan automatizar procesos con agentes LLM fracasan. Esos son los datos.