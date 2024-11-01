«¡Es increíble, chicos!» Conservación de la cinta MaxiVision Power Video Challenge [ENG]  

En 1992, American Video Entertainment planeó lanzar el MaxiVision 30-in-1, un multicart sin licencia para la Nintendo Entertainment System. El 30-in-1 acabó reduciéndose a un 15-in-1 antes de su lanzamiento, supuestamente debido a problemas con las licencias y los costes de fabricación. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, AVE ya había producido un anuncio publicitario para el 30-in-1, en el que aparecían Hulk Hogan y otras superestrellas de la WWF. Ya conoces la World Wrestling Federation. Ahora prepárate para... la World Game Federation.