«¡Es increíble, chicos!» Conservación de la cinta MaxiVision Power Video Challenge [ENG]

En 1992, American Video Entertainment planeó lanzar el MaxiVision 30-in-1, un multicart sin licencia para la Nintendo Entertainment System. El 30-in-1 acabó reduciéndose a un 15-in-1 antes de su lanzamiento, supuestamente debido a problemas con las licencias y los costes de fabricación. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, AVE ya había producido un anuncio publicitario para el 30-in-1, en el que aparecían Hulk Hogan y otras superestrellas de la WWF. Ya conoces la World Wrestling Federation. Ahora prepárate para... la World Game Federation.

Si he entendido bien, no he visto el vídeo entero, es una promoción de un cartucho que hicieron con estrellas de la wwe diciendo que tendría 30 juegos, pero luego se quedó en 15? Y querían hacer campeonatos de ellos? Con luchadores como trainers?
