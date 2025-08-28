edición general
19 meneos
18 clics
Incredulidad ante la parrilla de la televisión de Castilla y León mientras comparece Mañueco: toros, maquinaria agrícola y un concurso

Incredulidad ante la parrilla de la televisión de Castilla y León mientras comparece Mañueco: toros, maquinaria agrícola y un concurso

Mientras los incendios siguen arrasando parajes naturales y los efectivos de extinción de incendios protestan indignados a las puertas de las instituciones públicas castellanoleonesas, los habitantes de esta comunidad autonóma han quedado al margen de las declaraciones que Alfonso Fernández Mañueco ha ofrecido a las Cortes de esta región, pues la televisión pública de esta región ha optado por no emitir en directo esta intervención e incluir en su lugar en la parrilla programas sobre toreo, agricultura y un concurso.

| etiquetas: televisión , castilla león , mañueco , toros , maquinaria agrícola , concurso
15 4 0 K 160 actualidad
3 comentarios
15 4 0 K 160 actualidad
alfre2 #1 alfre2
Flipo con que haya televisiones que sigan dando toros :shit:
1 K 19
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Cuando estaba ardiendo la zona de La Bañeza, y el fuego a escasos kms de mi pueblo, tuve que ver información al respecto en el Canal Noticias 24h, ya que en el de CyL había... Toros...

Eso sí, muchos de CyL seguirán votando a esta chusma, pues...

Fuego con gusto, no pica.
0 K 13
Skiner #2 Skiner
Aprovechamos para distraer la atención y no informar.
Manipulación de libro
0 K 7

menéame