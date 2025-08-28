Incredulidad ante la parrilla de la televisión de Castilla y León mientras comparece Mañueco: toros, maquinaria agrícola y un concurso

Mientras los incendios siguen arrasando parajes naturales y los efectivos de extinción de incendios protestan indignados a las puertas de las instituciones públicas castellanoleonesas, los habitantes de esta comunidad autonóma han quedado al margen de las declaraciones que Alfonso Fernández Mañueco ha ofrecido a las Cortes de esta región, pues la televisión pública de esta región ha optado por no emitir en directo esta intervención e incluir en su lugar en la parrilla programas sobre toreo, agricultura y un concurso.