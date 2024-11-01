edición general
El impuesto ruso a las barbas y por qué algunos las guardaban hasta la muerte

El impuesto ruso a las barbas y por qué algunos las guardaban hasta la muerte

La modernización de Pedro I no iba a llegar solo con palabras, así que el gobernante creó un impuesto para fomentar el afeitado. Si uno quería llevar barba, tenía que pagar. Más si era un comerciante o funcionario de alto rango. En estos casos eran cien rublos anuales. Así las tasas iban reduciéndose hasta los treinta rublos que pagaba la clase baja en Moscú. Los campesinos eran libres de llevar la cara sin afeitar, mientras estuvieran en el campo. Pero cuando accedían a una ciudad, debían pagar un kópek, un céntimo de rublo, al entrar y la mis

Esta ley creó un cisma en la iglesia ortodoxa rusa. Los tradicionalistas recibieron el nombre de "Viejos Creyentes" y muchos se fueron a Siberia para que el gobierno les dejara en paz. En los años 70 - ¡del SIGLO XX! - los soviéticos encontraron una familia de Viejos Creyentes que vivían aislados en un remoto bosque siberiano. Habían oído algo de la Revolución Rusa pero no sabían nada de Stalin ni de la II Guerra Mundial. Eso sí, el padre odiaba profundamente al zar Pedro, porque "cortaba la barba de los cristianos".
