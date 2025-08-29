Importantes productores de Hollywood colaboran con Israel para defender sus crímenes de guerra. Lo que sabemos por las revelaciones de WikiLeaks sobre el “Archivo Sony”  

En conjunto, el Archivo Sony —un conjunto de correos electrónicos publicados por Wikileaks— demuestra que influyentes magnates del entretenimiento intentaron encubrir los crímenes israelíes y presentar la situación como una defensa ante un «genocidio» inminente, se pusieron en contacto con militares y funcionarios del Gobierno israelí para coordinar su mensaje, intentaron silenciar a quienes se pronunciaron contra la injusticia y ejercieron presión financiera y social sobre las instituciones que acogieron a artistas que criticaban las acciones