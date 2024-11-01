Un imperio construido sobre excrementos [Eng]

Si eres ciudadano estadounidense, ¿sabías que puedes expandir el territorio de Estados Unidos por tu cuenta? Solo tienes que encontrar una isla que no esté reclamada ni habitada por ciudadanos de otro país y tomar posesión pacífica de ella. Ah, y la isla tiene que estar cubierta de excrementos de pájaro. Si expandes tu dominio personal y nacional de esta manera, puedes agradecerle a la Ley de las Islas Guano de 1856. La ley fue aprobada en medio de un período de lo que podría llamarse guanomanía. El imperialismo del guano marcó el inicio de una