Impacto ambiental de la Inteligencia Artificial Generativa

Impacto ambiental de la Inteligencia Artificial Generativa

A inicios de 2025 los feeds de plataformas sociodigitales se inundaron de retratos al “estilo Ghibli” creados con servicios de inteligencia artificial generativa (IAG). Tardó poco en venir una respuesta condenatoria a dicha tendencia principalmente señalando el uso de agua implicado en la generación de dichas imágenes. Este análisis busca explorar información relacionada con el impacto ambiental de la IAG, compararla con otras actividades cotidianas para dimensionar y ampliar la mirada para comprender y seguir conversando sobre este tema.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Se repite mucho lo del enorme consumo de agua y electricidad de chatgpt y parecidos, pero no parece que sea tanto.

De hecho, y ya conozco la teoría de "primero te lo regalan, después te lo cobran", si tan costoso fuera su uso, no estarían poniendo la IA en todas partes, activando su uso incluso aunque no hubiera demanda por parte de ningún usuario.

Esta gráfica es bastante clara, seguramente cualquier persona del mundo occidental gaste mas energía preparando el desayuno que usando chatgpt.

rojo_separatista #3 rojo_separatista *
#2, exacto, por fin un estudio serio lejos de los alarmismos que tanto se viralizan, una consulta a chatgpt cuesta menos de una gota de agua y 3 segundos de micro-ondas, lo que pasa es que cuando se presentan los datos se hace poniendo el consumo total, lo cual es poner el problema un poco fuera de contexto. Vamos, que no, no nos estamos cargando el planeta por preguntar chorradas a chatGPT y si lo estamos haciendo, también debemos de dejarnos de calentar una taza de cafe con leche en el microondas porque en realidad tiene un impacto infinitamente mayor que el de consultar algo a chatGPT.
Gry #1 Gry
Como diría el CEO de Open AI: "Mas caro resulta entrenar humanos" :shit:

www.complex.com/life/a/jadegomez510/openai-energy-train-human
#4 marcotolo
las ia generativas en local tampoco es que suban mucho la factura de la luz con una tarjeta de gama media como un 3080ti y eso que tarda dias en acabar un video de calidad
sleep_timer #5 sleep_timer
Y los aguacates que. eh?
:troll:
