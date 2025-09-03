edición general
Imágenes satelitales revelan que Israel construye un nuevo reactor en el centro de investigación nuclear de Dimona [Eng]

Imágenes satelitales revelan que Israel construye un nuevo reactor en el centro de investigación nuclear de Dimona [Eng]  

El informe indica que se ha intensificado la construcción de un nuevo y gran edificio en el emplazamiento central del programa nuclear israelí. La evaluación se basa en imágenes satelitales analizadas por expertos nucleares, quienes afirmaron que el proyecto podría ser un nuevo reactor o una instalación para el ensamblaje de armas nucleares. El secretismo que rodea al programa israelí impide determinarlo con certeza. "El trabajo en el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev, cerca de la ciudad de Dimona, renovará las preguntas sobre

shake-it #4 shake-it *
Pues habrá que bombardearlo con bombas destructoras de búnkeres y bombarderos furtivos, por el bien de la democracia.
#5 LunaTiko
Habrá que hacer como con Iran y reventarlo. Protocolo de la OTAN
Asimismov #1 Asimismov
Los iranís ya ha fijado las coordenadas. Sionistas seguid gastando dinero y recursos, para construir objetivos legítimos.
#8 josejon *
Edit.
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#8 Busca en internet y verás las noticias que afirmaban que Iran había atacado y destruido ese sitio
Connect #7 Connect *
Este verano los iranís pillaron a los israelís con el pie cambiado. Ahora se preparan para no volver a fallar. Pero Irán ya espera eso así que también se preparan para atacar mejor.

Con los misiles hupersónicos el planeta se ha quedado pequeño. Ahora se trata de quién hace más daño si se alcanza una ciudad. Irán sólo tiene que dañar unos cuantos edificios en Tel Aviv para que la población se cargue de miedo y exija el fin de los ataques.

En Irán nadie dirá nada. Y que se les ocurra porque les meten pena de muerte. .
ChatGPT #10 ChatGPT
“ podría ser un nuevo reactor o una instalación para el ensamblaje de armas nucleares” o cualquier otra cosa entiendo, porque vamos un reactor y una nave de ensamblado dudo que sean idénticos
Priorat #2 Priorat
Igual es solo un edificio para aparentar que se hacen cosas.

La verdad es que yo no le creo el programa nuclear israelí. El principal motivo de tener armas nucleares es alardear de ellas. Tenerlas pero no tenerlas no tiene ningún sentido salvo que se quiera intentar alardear de algo que no se tiene.

Por otro lado estás armas no se han probado nunca y esto es una evidencia. El incidente Vela no vale. Una prueba en que no sabemos mucho hace muchas décadas no sirve para probar armas nucleares. Hacen falta muchas más pruebas.

Pero aquí jugamos a qué a todo el mundo les interesa hacer ver qué Israel tiene armas nucleares. Los que están a favor para meter miedo y los que están en contra de Israel para decir que malos son.
Asimismov #3 Asimismov
#2 las bombas de neutrones son mucho más peligrosas que cualquiera de las convencionales.
Priorat #6 Priorat
#3 Igual hay que probarlas. No hemos visto ninguna prueba y no se en qué cambia tu comentario lo que explico.
DarthMatter #11 DarthMatter *
Pues ... ¡bombardéese!
.
.  media
