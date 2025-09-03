Imágenes satelitales revelan que Israel construye un nuevo reactor en el centro de investigación nuclear de Dimona [Eng]  

El informe indica que se ha intensificado la construcción de un nuevo y gran edificio en el emplazamiento central del programa nuclear israelí. La evaluación se basa en imágenes satelitales analizadas por expertos nucleares, quienes afirmaron que el proyecto podría ser un nuevo reactor o una instalación para el ensamblaje de armas nucleares. El secretismo que rodea al programa israelí impide determinarlo con certeza. "El trabajo en el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev, cerca de la ciudad de Dimona, renovará las preguntas sobre