ILVES: Restricciones precisas y eficientes de la longitud y el ángulo de los enlaces en la dinámica molecular

Presentamos ILVES, una familia de algoritmos paralelos que convergen tan rápidamente que ahora es posible resolver las ecuaciones de longitud de enlace y las restricciones angulares asociadas con la mayor precisión que permite el hardware. ILVES permite multiplicar por 1,65 el tiempo simulado utilizando los mismos recursos computacionales y el mismo tiempo real, un resultado inalcanzable con los métodos actuales. Este avance puede reducir significativamente el coste computacional de la mayoría de las simulaciones de dinámica molecular...