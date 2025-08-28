Ilustraciones de W. W. Denslow para El maravilloso mago de Oz (1900) [Eng]  

El Maravilloso Mago de Oz, de L. Frank Baum, fue el primer libro de lo que se convertiría en una serie de catorce volúmenes. Vendió casi 15.000 ejemplares en un mes desde su publicación en septiembre de 1900 y sigue siendo el más popular de los libros sobre Oz, sobre todo porque es el único ilustrado por W. W. Denslow, cuyas representaciones de Dorothy, Toto y todas las demás criaturas y paisajes de Oz se han vuelto tan icónicas que son inseparables de la historia de Baum. Denslow no era un simple empleado. Antes de colaborar con Baum en El mar