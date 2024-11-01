edición general
Idoia Ribas relata la reacción de Vox tras destapar la "estafa piramidal" del partido: "he sido maltratada asquerosamente"

"Llevo toda la legislatura recibiendo insultos, injurias, calumnias, descalificaciones y aislamiento del resto del partido, llegaron a prohibir a los regidores del partido reunirse conmigo". Acusó al partido de derivar dinero a la fundación privada de Abascal: "todos los grupos políticos envían dinero a los partidos, pero lo que hace Vox es transferirlo a la Fundación". "Es una estafa piramidal, tiene una estructura de secta en la que el presidente puede nombrar y cesar a todo el mundo, por lo que la gente no puede exponer ninguna opinión".

Ludovicio #1 Ludovicio
¿Pero donde pensaba que se metía?
No puede ser tan tonta.

Supongo que no le tocó suficiente en el reparto y por eso se queja.
3 K 42

