Los icónicos carteles de Jules-Alexandre Grün de la Belle Époque [ENG]  

Jules-Alexandre Grün (1868-1938) fue un pintor, ilustrador y cartelista francés que captó vívidamente la elegancia, encanto y vitalidad social del París de la Belle Époque con sus representaciones a gran escala y llenas de color de la alta sociedad parisina -bailarinas, artistas de cabaret y reuniones de moda-, a menudo impregnadas de humor, calidez y un agudo sentido de la observación. Sus carteles, sobre todo los que promocionaban teatros y eventos parisinos, combinaban el estilo decorativo del Art Nouveau con un estilo moderno y cercano.