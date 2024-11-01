ICE mantiene a los detenidos en condiciones infames y convierte almacenes en campos de concentración [en]

Campo de concentración es “un lugar donde un gran número de personas son detenidas o confinadas bajo guardia armada”. ICE opera una extensa red de campos de concentración donde los inmigrantes capturados, el grupo más grande de los cuales no han cometido ningún delito, se encuentran en condiciones inhumanas, diseñadas para degradarlos, herirlos, enfermarlos y castigarlos. La administración Trump trata de ampliar este archipiélago de tortura. La enfermedad masiva, el abuso, la inmiseración y la muerte serán el resultado inevitable.
| etiquetas: estados unidos , deportación , ice , trump , abuso de poder