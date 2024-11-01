·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5994
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
5135
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
7218
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4462
clics
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado
4781
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
más votadas
742
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
484
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó
734
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
444
Mamdani desafía a Trump: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, y desde esta noche, la gobierna un inmigrante”
508
Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
101
clics
El ICE entra en una guardería en Roscoe Village, Chicago
Agentes del ICE forzaron la entrada en la guardería Rayito de Sol en Chicago y sacaron a la fuerza a parte del personal
|
etiquetas
:
ice
,
guardería
,
chicago
15
6
0
K
258
CamisaParda
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
6
0
K
258
CamisaParda
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
traviesvs_maximvs
Me extraña que en el país de las armas nadie se haya llevado a una cuadrilla de estos por delante.
1
K
30
#5
themarquesito
#3
Verás, quienes más armas acumulan son precisamente individuos que aplauden las actuaciones de ICE
2
K
46
#9
Luiskelele
#5
con que uno la tenga a mano… más pronto que tarde algo así pasará.
0
K
10
#7
vituwaf
#3
Es lo que se está buscando y de momento no encuentran.
0
K
6
#1
Fj_Bs
Se aparentan a la GES TA PO , nadie se atreve a arrestarlos a ellos por incumplir las leyes
1
K
21
#2
Khadgar
#1
¿Aparentan?
0
K
12
#10
HAL9K
#1
[Nota fuera del tema]
No es correcto usar el verbo aparentar en forma reflexiva.
Aparentar es hacer creer algo a los demás no a uno mismo.
0
K
11
#6
Alcalino
lo de los inmigrantes es la excusa.
Es campaña de terror, doctrina de shock para ir preparando a la población
0
K
9
#8
vituwaf
#6
Es una provocación. Quieren revueltas y ya tienen medio desplegadas las fuerzas que las reprimirán.
1
K
18
#4
Libelulo
Fueron a los EEUU para realizar el sueño americano y resultó ser una pesadilla.
Que voten a la derecha, anda.
0
K
7
#11
LelakiSerius
Próxima noticia: Muchos padres tienen que renunciar a sus trabajos para quedarse en casa a cuidar a sus hijos ya que muchas guarderías han tenido que cerrar por falta de personal.
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No es correcto usar el verbo aparentar en forma reflexiva.
Aparentar es hacer creer algo a los demás no a uno mismo.
Es campaña de terror, doctrina de shock para ir preparando a la población
Que voten a la derecha, anda.