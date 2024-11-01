edición general
21 meneos
101 clics

El ICE entra en una guardería en Roscoe Village, Chicago

Agentes del ICE forzaron la entrada en la guardería Rayito de Sol en Chicago y sacaron a la fuerza a parte del personal

| etiquetas: ice , guardería , chicago
15 6 0 K 258 CamisaParda
11 comentarios
15 6 0 K 258 CamisaParda
traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
Me extraña que en el país de las armas nadie se haya llevado a una cuadrilla de estos por delante.
1 K 30
themarquesito #5 themarquesito
#3 Verás, quienes más armas acumulan son precisamente individuos que aplauden las actuaciones de ICE
2 K 46
#9 Luiskelele
#5 con que uno la tenga a mano… más pronto que tarde algo así pasará.
0 K 10
#7 vituwaf
#3 Es lo que se está buscando y de momento no encuentran.
0 K 6
Fj_Bs #1 Fj_Bs
Se aparentan a la GES TA PO , nadie se atreve a arrestarlos a ellos por incumplir las leyes
1 K 21
Khadgar #2 Khadgar
#1 ¿Aparentan?
0 K 12
HAL9K #10 HAL9K
#1 [Nota fuera del tema]
No es correcto usar el verbo aparentar en forma reflexiva.
Aparentar es hacer creer algo a los demás no a uno mismo.
0 K 11
#6 Alcalino
lo de los inmigrantes es la excusa.

Es campaña de terror, doctrina de shock para ir preparando a la población
0 K 9
#8 vituwaf
#6 Es una provocación. Quieren revueltas y ya tienen medio desplegadas las fuerzas que las reprimirán.
1 K 18
Libelulo #4 Libelulo
Fueron a los EEUU para realizar el sueño americano y resultó ser una pesadilla.
Que voten a la derecha, anda.
0 K 7
#11 LelakiSerius
Próxima noticia: Muchos padres tienen que renunciar a sus trabajos para quedarse en casa a cuidar a sus hijos ya que muchas guarderías han tenido que cerrar por falta de personal.
0 K 6

menéame