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El Ibex 35 se desploma un 5,88% en la apertura y cae a 16.606 puntos por el petróleo y la tensión con Irán
El Ibex 35 se desploma un 5,88% en la apertura, afectado por el petróleo y tensiones con Irán. Descubre más sobre esta situación.
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#1
JoseRvValjean
*
El pederasta naranja nos va a follar a todos, espero que intenten poner solución a esto, la rebelión contra el tirano. Sin duda vamos de cabeza a una crisis tremenda
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K
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#4
Tensk
#1
www.meneame.net/story/confusion-total-ibex-35-tras-incidencia-tecnica-
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#7
ur_quan_master
*
#1
Una declaración de la UE amenazando con tomar medidas contra EEUU para proteger la economía por el desaguisado en Ormuz bastaría para generar un TACO.
Pero nuestros lideres ya están comprados
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#2
tropezon
¿Quién dijo crisis económica?
0
K
20
#3
Nómada_sedentario
Error debido a una causa técnica que no se corresponde con la evolución de los valores que componen el índice.
Hay tiempo para comer...
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K
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#6
pirat
*
Hay que ser torpe para permitir que los caprichos y delirios de un niñato senil malcriado, nos amarguen la existencia.
0
K
9
#5
arreglenenlacemagico
supongo que cuando zanahorio dice que son los europeos los que necesitan el estrecho y los asiaticos se refieren a esto...
los americanos pagaran la gasolina a 1 o 2 dolares el litro pero los eurpeos tendremos que racionar a este paso
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