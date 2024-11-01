Iberdrola gana a Trump: la justicia de EEUU da luz verde para acabar de construir el parque eólico marino Vineyard Wind One

La orden cautelar emitida hoy autoriza la reanudación total de todas las actividades desde la construcción hasta la producción de energía. Vineyard Wind One está completado al 95% y desde hace meses produce energía limpia para hogares e industrias de Nueva Inglaterra. Según el fallo del juez, la paralización unilateral de las obras podría causar un perjuicio económico irreparable, tanto para los inversores como para los consumidores y la economía regional, especialmente cuando la obra estaba a punto de finalizar.