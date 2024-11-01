edición general
Iberdrola gana a Trump: la justicia de EEUU da luz verde para acabar de construir el parque eólico marino Vineyard Wind One

La orden cautelar emitida hoy autoriza la reanudación total de todas las actividades desde la construcción hasta la producción de energía. Vineyard Wind One está completado al 95% y desde hace meses produce energía limpia para hogares e industrias de Nueva Inglaterra. Según el fallo del juez, la paralización unilateral de las obras podría causar un perjuicio económico irreparable, tanto para los inversores como para los consumidores y la economía regional, especialmente cuando la obra estaba a punto de finalizar.

#2 angar300
Les dá miedo poner en marcha alternativas no controlables (no limitadas) que funcionen. Ello va en contra del control de las energías fósiles y del dólar, tan unidos...
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#2 a ver, que GE es estadounidense y son los que mas molinos eolicos instalan en Estados Unidos desde hace mucho tiempo

Lo que pasa que es subnormal y ya
obmultimedia #5 obmultimedia
#3 Es como Don Quijote de la Mancha, ve gigantes donde solo hay molinos eólicos.
taSanás #1 taSanás
Iberdrola,
Luz verde!!

Jajajaja
#4 Hoypuedeserungrandia
Alguien se acuerda del Nord Stream, también tenía su función y por casualidades de la vida dejo de funcionar, quizás si Zanahorio decide que se estropee esta instalación puede ocurrir otra casualidad.
