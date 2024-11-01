Iberdrola activa inversiones de 9.000 millones en redes en Brasil tras renovar sus concesiones hasta 2060

Iberdrola ha formalizado la renovación anticipada de tres concesiones de distribución eléctrica en Brasil y ha puesto en marcha, a través de su filial Neoenergia, un nuevo ciclo inversor en redes de cerca de 50.000 millones de reales, unos 9.000 millones de euros, hasta 2030. El nuevo plan casi duplica los 27.500 millones de reales invertidos por el grupo en el último quinquenio, entre 2021 y 2025, y abre una nueva etapa de crecimiento centrada en la expansión, modernización y digitalización de las infraestructuras eléctricas del país.