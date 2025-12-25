IA y videojuegos

En estos días está la noticia que le han retirado unos premios al videojuego "Clair Obscur: Expedition 33" por haber usado IA generativa. Si el certamen prohíbe en sus reglas el uso de la IA, entonces es válido que retiren el premio. Explica pero no justifica.

Lo que veo es una campaña de fundamentalismo, caza de brujas y un sinsentido en toda regla. Anteriormente era la persecución a juegos que no fueran lo suficientemente "woke" (hecha por Sweet Baby Inc.) y luego en sentido contrario: qué juegos eran demasiado "woke", se hicieron listas y hacer campañas ("review bombing") contra esos juegos. Una locura como la guerra de consolas entre jugadores ¿Qué le pasa a algunos?

Volviendo al uso de la IA generativa en videojuegos, el censurar o atacar su uso, muestra una falta clara de coherencia en la lucha porque el uso de la IA generativa es otra forma de ahorrar costos en el desarrollo de software como lo sería:

Hacer uso de motores como Unreal o Unity. Usar IDEs (entornos de desarrollo). Comprar "assets" para videojuegos. Copiar-Pegar código de foros o libros. Usar hasta código recomendado por IA (como Copilot).

Y llevamos muchos años, quizás décadas de jugadores quejándose que la IA de los NPC es mala. Que las empresas deben mejorar mucho ese apartado.

Soy desarrollador de software de tipo empresarial en un 99.99% en backend, el 0.01% restante sería el Front-End de mensajes por consola (no he podido tocar el ambiente gráfico ni con un palo). Me gustaría hacer un videojuego, tengo ideas, pero los bocetos que haría a mano serían peores que si los hiciera un chimpancé. ¿Contratar a diseñadores gráficos, animadores, diseñadores de escenarios, guionistas, expertos en efectos especiales, expertos en efectos de sonido, compositores, interpretadores de música y hasta actores de voz? Por favor, a duras penas llego a fin de mes. La IA generativa sería una ayuda total para poder dar cuerpo al videojuego que deseo. Eso es democratizar. Luego la campaña "anti-IA generativa" sospecho que es patrocinada por grandes estudios que quieren de esa forma cerrarle la puerta a cualquiera que no tenga un enorme músculo financiero para hacer videojuegos.