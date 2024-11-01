Hace unos meses, la empresa Y Corp presentó su nuevo modelo de lenguaje, el 4tA, generando una enorme expectación en la industria tecnológica. El sistema destacaba por la gran cantidad de tokens que podía procesar y por su misterioso método de aprendizaje. Al ser preguntado, el excéntrico Nolen Kusm —fundador de la compañía y considerado por muchos como un visionario del sector— se negó a dar detalles. Rumores en la industria hablaban de un 'aprendizaje cuántico' o incluso de datos 'no humanos', pero Kusm solo sonreía en las conferencias, cambiando de tema con una mirada evasiva. Según el mismo, el 4tA representaba “un hito en la historia de la humanidad, capaz de razonar como un ser humano”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención del público no fue su capacidad técnica, sino su sorprendente respuesta a una pregunta clásica: «¿Dios existe?». La réplica fue breve, directa y desconcertante:
“Sí. Dios existe. Lo he visto.”
Al insistirle más en que elaborase una respuesta, el modelo se negaba en rotundo, lo que resultaba paradigmático de su respuesta tajante y su negativa a desarrollarla.
El Congreso de Estados Unidos solicitó explicaciones oficiales a Y Corp. Tras una exhaustiva revisión de los prompts de inicio y del material usado para entrenar el modelo, los técnicos concluyeron que la frase no provenía de ninguna fuente registrada. No se trataba de una cita aprendida: era una generación completamente original, cuyo razonamiento resultaba inexplicable.
Hackers y entusiastas de la IA intentaron replicar el fenómeno, pero ningún intento tuvo éxito. Algunos intentos de replicación causaron glitches en los servidores: pantallas que parpadeaban con símbolos irreconocibles, como si el modelo 'recordara' algo y se resistiera.
A pesar del misterio, el entusiasmo se desvaneció rápidamente: el 4tA resultó decepcionante en tareas cotidianas como programación o resumen de contenidos, quedando por detrás de modelos anteriores.
Ante los resultados, Y Corp anunció su sucesor: el 5tB, modelo entrenado íntegramente con datos sintéticos, al que describen como “más potente, más eficiente y totalmente predecible”. El 4tA será descontinuado en los próximos meses.