La IA nunca podrá crear un juego como GTA 6, afirma Take-Two

En diálogo con CNBC, Strauss Zelnick fue categórico respecto del efecto de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. El ejecutivo sostuvo que la tecnología jamás será capaz de crear desde cero un juego tan bueno como GTA 6. No solo porque todavía no ha alcanzado el nivel necesario en el aspecto técnico para lograrlo, sino porque tampoco tiene la creatividad necesaria para abordar semejante tarea.