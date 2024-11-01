edición general
1 meneos
18 clics

La IA nunca podrá crear un juego como GTA 6, afirma Take-Two

En diálogo con CNBC, Strauss Zelnick fue categórico respecto del efecto de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. El ejecutivo sostuvo que la tecnología jamás será capaz de crear desde cero un juego tan bueno como GTA 6. No solo porque todavía no ha alcanzado el nivel necesario en el aspecto técnico para lograrlo, sino porque tampoco tiene la creatividad necesaria para abordar semejante tarea.

| etiquetas: ia , copia , gta vi
1 0 0 K 20 ocio
9 comentarios
1 0 0 K 20 ocio
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Tampoco con la ayuda de la creatividad humana?
1 K 23
Dragstat #8 Dragstat
Me parece muy bien que la IA se dedique a hacer juegos, videos, fotografías y demás pero ¿para cuando soluciones a problemas reales como curar enfermedades o acabar con los mosquitos?. Nos han prometido el paraíso inminente y esto parece que va más lento de lo que vociferaban. Mucho análisis de datos masivos sacando patrones pero ni siquiera se aprecia que haya conseguido ni siquiera revertir el envejecimiento en los multimillonarios.
0 K 20
JackNorte #4 JackNorte *
Una herramienta nueva hace que la realidad cambie , y habra cosas que una ia pueda hacer mejor mas rapido y menor coste.
Eso es incuestionable y podra hacer cosas que solo podran hacerse con una ia o con cientos de ellas al mismo tiempo , o miles , aun coste que ahora es astronomico y que antes era imposible.
Pero ninguna ia querria crear un juego como gta VI porque ya estara creado, una ia podra coger ese juego y mediante mods modificarlo hasta tal punto que sea irreconocible y una version…   » ver todo el comentario
0 K 12
#5 imaginateca
Sam Altman: "sujétame el cubata..."
0 K 10
anonimo115 #2 anonimo115
Menuda chorrada.
Hará juegos como ese y mucho mejores
0 K 10
#3 Barriales
#2 y empezará por el 1.
0 K 7
Oestrimnio #7 Oestrimnio
Desde cero no, pero que con la IA podrán hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo y con un cuarto del personal.

Eso sí, el GTA VI lo sacarán a precio completo cinco veces en tres generaciones distintas.
0 K 7
#9 NanakiXIII
La IA acabará generando por completo un juego como GTA en tiempo real en algunos años, olvidándonos del renderizado tradicional.
0 K 7
#6 arreglenenlacemagico
dinero tendran pero entrenar a una IA para que trabaje con tu motor debe valer un dineral , dando un resultado mucho mas inferior que a elite de la industria que estan muchos en take two
0 K 6

menéame