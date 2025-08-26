El huracán Erin puede terminar en España, Francia y Gran Bretaña  

¡Erin y Europa! En este vídeo, lo que significa el huracán Erin para el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Portugal e Islandia. Cuándo podría llegar y la probabilidad de que se produzcan fuertes vientos a causa de los restos del huracán Erin. [eng]
| etiquetas: tiempo , cambio climático
Que no pare la fiesta
La predicción en este site es para dentro de una semana (captura adjunta): www.ventusky.com/?p=47.2;-11.3;3&l=gust&t=20250826/0000
Si avanzo 3 horas más en la predicción, se "deshace"
En este otro, toca tierra en bretaña para el día 30: www.windy.com/?2025083018,49.866,-2.725,5,m:eXqaf42
Démosle un par de días a las predicciones, a ver como evoluciona.
No vayamos a convertir esto en el meteorito que cuando llegó a un 2% y vieron que no impactaba, se olvidaron todos de él.