En Hungría, 'Patoaventuras' enseñó a toda una generación lo que era la muerte. Muchos aún viven traumatizados por una cuestionable decisión política

(...) el 12 de diciembre de 1993, un día que para los niños de la época lo cambió todo. A las seis de la tarde empezaba el episodio de 'Patoaventuras' titulado 'Una ballena poco oportuna'. Minutos después, a las 18:08, en el mismo momento en el que Tío Gilito se enteraba de que un monstruo marino que había devorado todo su dinero, la pantalla se fue a negro y empezó a sonar la Marcha Fúnebre de Chopin con el logotipo de MTV1. Aún quedaban 20 minutos de diversión infantil, pero los niños húngaros estaban a punto de descubrir (...)