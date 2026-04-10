Hungría: las claves de un sistema electoral 'trucado' por Orbán que puede hacerle ganar aunque pierda

Hungría celebra este domingo unas elecciones parlamentarias cruciales para la Unión Europea (UE). Los sondeos llevan meses pronosticando el fin del dominio de quien durante 16 años ha sido su primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, azote de Bruselas, figura de referencia de la ultraderecha europea y aliado de Donald Trump y Vladímir Putin. Algunas encuestas han llegado a barajar una mayoría de dos tercios para el opositor Péter Magyar, líder de Tisza, quien pese a ser conservador aglutina un electorado de amplio espectro...