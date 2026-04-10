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Hungría: las claves de un sistema electoral 'trucado' por Orbán que puede hacerle ganar aunque pierda

Hungría: las claves de un sistema electoral 'trucado' por Orbán que puede hacerle ganar aunque pierda

Hungría celebra este domingo unas elecciones parlamentarias cruciales para la Unión Europea (UE). Los sondeos llevan meses pronosticando el fin del dominio de quien durante 16 años ha sido su primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, azote de Bruselas, figura de referencia de la ultraderecha europea y aliado de Donald Trump y Vladímir Putin. Algunas encuestas han llegado a barajar una mayoría de dos tercios para el opositor Péter Magyar, líder de Tisza, quien pese a ser conservador aglutina un electorado de amplio espectro...

| etiquetas: hungría , elecciones , viktor orbán , gerrymandering
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3 comentarios
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#2 candonga1
Uy, igualito que en el país del faro de la libertad y la elección de Bush hijo.
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#3 M.Dick_Tadura *
Visto hoy en un medio sobre Hungría  media
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Supercinexin #1 Supercinexin
Pues como en USA cuando Zanahorio salió Presi en 2016: Killary tenía dos millones y pico más de votos, y el que ganó fue él.
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menéame