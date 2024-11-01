Hugo Gernsback y Amazing Stories [Pódcast]

Dedicamos nuestra centésima vigésima segunda entrega a repasar la biografía y obra de uno de los personajes fundamentales y fundacionales del género de la Ciencia-Ficción: Hugo Gernsback, - Orígenes. Inicio de su carrera editorial. Ralph 124C 41+. (0:05:30) - Amazing Stories. De su gestación a la salida de Gernsback. (1:19:15) - Proyectos editoriales posteriores. Wonder Stories. (2:50:00) - Últimos años. (3:19:30) - Comentarios de los oyentes y despedida. (3:42:30)