Huelga nacional de seis días de maquinistas paraliza la red ferroviaria alemana

La cuarta y más larga huelga ferroviaria en Alemania en 14 meses ya cumple tres días, con el 80 % de los servicios de larga distancia de Deutsche Bahn (DB) y gran parte de la red regional cancelados. La protesta, convocada por el sindicato de maquinistas GDL, comenzó a las 2 a.m. del 24 de enero y está prevista hasta las 6 p.m. del 29 de enero. El GDL exige un aumento salarial mensual de 555 €, un bono por inflación de 3.000 € y la reducción de la semana laboral por turnos de 38 a 35 horas sin pérdida de salario.