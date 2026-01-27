edición general
Huelga nacional de seis días de maquinistas paraliza la red ferroviaria alemana

La cuarta y más larga huelga ferroviaria en Alemania en 14 meses ya cumple tres días, con el 80 % de los servicios de larga distancia de Deutsche Bahn (DB) y gran parte de la red regional cancelados. La protesta, convocada por el sindicato de maquinistas GDL, comenzó a las 2 a.m. del 24 de enero y está prevista hasta las 6 p.m. del 29 de enero. El GDL exige un aumento salarial mensual de 555 €, un bono por inflación de 3.000 € y la reducción de la semana laboral por turnos de 38 a 35 horas sin pérdida de salario.

etiquetas: deutsche bahn , huelga , maquinistas , gdl
comentarios
javibaz #1 javibaz
Piden aumento salarial a una compañía que ha sido de lo mejor de Europa y ahora no consigue que ni uno solo de sus trenes llegue a su hora.
teneram #2 teneram
#1 Un 60 % de los trenes llegó con un retraso inferior a 6 minutos. Por comparar, RENFE AVE y LD 63,8 %, MD 61,8% y el Avant 83%. Si miramos el número de circulaciones de las dos compañías tu comentario parece exagerado. Por no decir que no creo que el maquinista, que es quien se ha puesto en huelga, sea el culpable de que DB se haya alejado de las cifras de SNCF y SNCB
#4 Regreso
#2 Eh no, los trenes en alemania no dan pena, sino lo siguiente. Cuando tienes que coger un tren allí, no te preguntas si llegarás con retraso, te preguntas si saldrá o si llegarás al día siguiente. Los trenes cancelados no los contaban como retrasados. El problema no es que lleguen con 10 minutos de retraso, es que llevan horas y empiezan así, 5 minutos, 10, 20, 30, 45, 60, 70... 90 ... tren cancelado. Y tu como un gilipoyas podias haber buscado alternativa en esa hora y media. En el fondo es parte de la mentalidad alemana del "todo va bien", " vamos a mostrar que todo va genial" hasta que ya revienta la situación.
#3 Khanbaliq
Los tentáculos de Oscar Puente llegan lejos.
