Condenan a una administradora de fincas de Gijón por apropiarse de más de 151.000 euros de una comunidad de vecinos

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a una administradora de fincas que gestionó durante años una comunidad de propietarios de Gijón por apropiarse de más de 151.000 euros de fondos vecinales. La sentencia considera probado que la acusada, aprovechando el control que tenía sobre las cuentas bancarias de la comunidad, desvió de forma continuada dinero a cuentas personales y realizó pagos sin justificar, causando un grave perjuicio económico a los propietarios. Según recoge la sentencia, la relación profesional comenzó en 2007. La ad