Hoy conmemoramos a San Simón de Trento, martir

El domingo de Pascua de 1475, el cadáver de un niño cristiano de 2 años llamado Simón fue encontrado en el sótano de la casa de una familia judía en Trento, Italia. Los magistrados de la ciudad arrestaron a dieciocho hombres judíos y cinco mujeres judías bajo la acusación de asesinato ritual. Los magistrados obtuvieron las confesiones de los hombres judíos. Ocho fueron ejecutados a finales de junio, y otro se suicidó en la cárcel.

En el año 1472, cuando los judíos de Trento (ciudad famosa por el último concilio general celebrado allí) se reunieron en su sinagoga el martes de Semana Santa para deliberar sobre los preparativos de la inminente fiesta de la Pascua judía, que ese año caía el jueves siguiente, tomaron la resolución de sacrificar, en nombre de su odio inveterado hacia el nombre cristiano, a algún niño cristiano el viernes siguiente, es decir, el Viernes Santo.

Un médico judío se encargó de conseguir a un niño para ese horrible propósito. Y mientras los cristianos asistían a la ceremonia de las Ténebres el miércoles por la tarde, encontró a un niño llamado Simón, de unos dos años, a quien, con caricias y mostrándole una moneda, engañó para que saliera de la puerta de una casa, cuyos dueños se habían ido a la iglesia, y se lo llevó. El jueves por la noche, los principales judíos se encerraron en una habitación contigua a su sinagoga y, a medianoche, comenzaron su cruel matanza de esta víctima inocente. Tras taparle la boca con un delantal para impedir que gritara, le hicieron varias incisiones en el cuerpo, recogiendo su sangre en una palangana. Algunos, durante todo este tiempo, le sujetaban los brazos extendidos en forma de cruz; otros le sujetaban las piernas. Cuando el niño estaba medio muerto, lo pusieron de pie y, mientras dos de ellos lo sujetaban por los brazos, el resto le perforó el cuerpo por todas partes con sus punzones y agujeros. Al ver que el niño había expirado, cantaron a su alrededor: «De la misma manera tratamos a Jesús, el Dios de los cristianos; así sean confundidos nuestros enemigos para siempre». Los magistrados y los padres buscaban intensamente al niño perdido, y los judíos lo escondieron primero en un granero de heno, luego en un sótano, y al final lo arrojaron al río. Pero Dios frustró todos sus esfuerzos por impedir el descubrimiento del hecho, que, al quedar plenamente demostrado contra ellos, con sus diversas circunstancias, fueron condenados a muerte: los principales responsables de la tragedia fueron torturados en la rueda y quemados. La sinagoga fue destruida y se erigió una capilla en el lugar donde el niño fue martirizado. Dios honró a esta víctima inocente con muchos milagros. Las reliquias yacen en una majestuosa tumba en la iglesia de San Pedro en Trento; y su nombre aparece en el Martirologio Romano. Véase el relato auténtico de Tiberino, el médico que inspeccionó el cuerpo del niño; y los actos jurídicos en Surio y los Bollandistas, con las notas de Henschenius sobre este día; también Martenne, Ampl. Collectio Vet. t. 2, p. 1516, y Benedicto XIV, De Canoniz. 1. 1, c. 14, p. 105.

La secta conciliar lo eliminó del martirologio romano en 1965, hacia el final del Concilio Vaticano II

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