16
meneos
49
clics
Horus Desokupa intenta desalojar ilegalmente a una familia en Bilbao
La empresa fue obligada a retirarse de la vivienda gracias a la movilización vecinal y la presión popular.
desokupa
familia
bilbao
desalojo ilegal
#1
JackNorte
Cuando alguien quiere hacer algo ilegal y la policia es la ultima en llegar y es para protegerlos.
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
