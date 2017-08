Un hombre transgénero da a luz a un niño concebido con su marido

Trystan explicaba que, en contra de la idea más extendida acerca de las personas transgénero, él nunca ha sentido rechazo por su cuerpo, si bien tampoco ha querido parecerse nunca a lo que la sociedad entiende que debe ser la imagen de un hombre, sino a su propia idea de hombre. En este sentido, indicaba, le bastó una terapia hormonal que le hiciera crecer la barba y tener una voz más grave y un aspecto más masculino. "No creo que estar embarazado me haga menos hombre", declaraba en el vídeo, añadiendo que "me gusta ser un hombre con útero",