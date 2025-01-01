Un hombre drogado roba varios coches, uno con un menor, agrede a varias personas y se estrella en el Puerto de Mazarrón

Las primeras pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido, presuntamente, sustrajo la furgoneta, la abandonó y se apropió del turismo en el que se encontraba el hombre con su hijo. Además, durante el trayecto recorrido con el segundo vehículo sustraído, condujo a gran velocidad por la vía pública, llegando a colisionar también con otro vehículo que se encontraba circulando, provocando daños en el mismo y poniendo en riesgo la integridad física de sus ocupantes.
| etiquetas: accidente , mazarrón , robo
Pues menuda policía local drogadicta.