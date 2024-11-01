Un hombre le corta el cuello a su mujer en Roquetas de Mar

Macabro suceso el que tuvo lugar en la mañana de este sábado en la localidad de Roquetas de Mar, donde un hombre degolló a su mujer en la barriada de Cortijos de Marín. Alrededor de las 09:05 horas de ayer, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió la llamada de alerta de una persona que aseguraba que en la calle El Yiyo de la localidad roquetera un varón se encontraba en la vía pública con un cuchillo con el que, explicaba el alertante, le había cortado el cuello a su mujer.