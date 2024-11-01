edición general
Un hombre le corta el cuello a su mujer en Roquetas de Mar

Macabro suceso el que tuvo lugar en la mañana de este sábado en la localidad de Roquetas de Mar, donde un hombre degolló a su mujer en la barriada de Cortijos de Marín. Alrededor de las 09:05 horas de ayer, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió la llamada de alerta de una persona que aseguraba que en la calle El Yiyo de la localidad roquetera un varón se encontraba en la vía pública con un cuchillo con el que, explicaba el alertante, le había cortado el cuello a su mujer.

12 comentarios
ansiet #2 ansiet
Joder con el titular... No puede ser más conciso vaya.
#9 soberao
#2 Conciso pero no queda claro si seguía con vida como después se lee que le dieron el alta al día siguiente.
oLiMoN63 #10 oLiMoN63
#9 o sea, sensacionalismo
Pertinax #8 Pertinax
#7 Pues ya estaría.
Pertinax #12 Pertinax
#11 Me consta.
dark_soul #4 dark_soul
Las vacaciones tenían que terminar de alguna forma.
Pertinax #1 Pertinax
Irene, di algo.
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
#1 Si fuese su madre, su hermana o su hija, no comentaría con semejante cinismo, a ver qué cojones pinta la tonta esa aquí si no es para hacer proselitismo político de manera tan lamentable.
Pertinax #6 Pertinax *
#3 Tan solo denuncio una doble moral, porque con Rafael Marcos no callaba la muy sinvergüenza.
Y puedes tutearme.
ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
#6 Lo único que ha denunciado es su falta de sensibilidad y su nula capacidad de juicio, ni todo el feminismo es Irene Montero, ni viene al caso la doble moral que dice que tiene, tenga su calzador y haga con él lo que le venga en gana.
:calzador:
Pejeta #11 Pejeta
#6 Sin verguenza ni moral pareces que eres tu
#5 Leon_Bocanegra
#1 no sería mejor que lo digan estos ? Que entienden más del tema.

www.meneame.net/story/anavid-vox-redes-internacionales-hombres-maltrat
