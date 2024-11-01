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La historia de Souhel Kalas, el sirio que cumple 33 años después el sueño de tener una caseta en la Feria de Sevilla

La historia de Souhel Kalas, el sirio que cumple 33 años después el sueño de tener una caseta en la Feria de Sevilla

Este médico de 85 años llegó a la capital hispalense en 1960 para completar su formación en otorrinolaringología. Hace más de tres décadas se apostó con un amigo que algún día llegaría a tener una caseta en el Real de los Remedios. Según relató a EFE, todo comenzó con aquella promesa. El logro no es menor, es un proceso complejo, marcado por la escasez de espacio y una lista de espera que puede prolongarse durante décadas. Las oportunidades solo surgen cuando alguien renuncia o comete un error en la renovación de su licencia.

| etiquetas: sirio , souhel kalas , consigue , caseta , feria sevilla , 33 años
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1 comentarios
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Pacofrutos #1 Pacofrutos *
Souhel Kalas cuando hace una apuesta con un amigo la hace completamente en "sirio" . "Sujétame el rebujito", cuentan que dijo allá por el año 1993.
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menéame