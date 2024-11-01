La historia de Souhel Kalas, el sirio que cumple 33 años después el sueño de tener una caseta en la Feria de Sevilla

Este médico de 85 años llegó a la capital hispalense en 1960 para completar su formación en otorrinolaringología. Hace más de tres décadas se apostó con un amigo que algún día llegaría a tener una caseta en el Real de los Remedios. Según relató a EFE, todo comenzó con aquella promesa. El logro no es menor, es un proceso complejo, marcado por la escasez de espacio y una lista de espera que puede prolongarse durante décadas. Las oportunidades solo surgen cuando alguien renuncia o comete un error en la renovación de su licencia.