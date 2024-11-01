La historia de resistencia de Umm Al Khair, una isla en medio de un asentamiento colonial

Si se mira hacia la izquierda, en el arcén de la carretera, se ven decenas de banderas sionistas. A la derecha, palabras en hebreo anuncian el nombre del asentamiento colonial que cubre el paisaje: Carmel. El asentamiento isarelí de Carmel nació en 1980 como un puesto avanzado militar, antes de convertirse, en 1981, en un asentamiento reconocido por el Gobierno —una táctica común en el proyecto de expansión imperial sionista en Palestina. Hoy es un pueblo: alberga a cientos de colonos, decenas de casas, una escuela, una sinagoga.