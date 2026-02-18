edición general
12 meneos
67 clics
La historia de Heart, las rockeras que hicieron llorar a Led Zeppelin

La historia de Heart, las rockeras que hicieron llorar a Led Zeppelin

Antes de que Nirvana y el grunge pusieran de moda a Seattle en el mapa del rock, ya había otro grupo que había sido hijo predilecto de esta ciudad situada en el noroeste de EE UU. Heart lleva más de medio siglo de historia: se formó en 1973, ha vendido 35 millones de discos y ha conseguido estar en lo alto de las listas estadounidenses durante las décadas de los 70, los 80, los 90 y los 2010. Uno de sus factores distintivos es que cuenta con un doble liderazgo femenino, el de Ann y Nancy Wilson (ambas vocalistas, guitarristas y compositoras)..

| etiquetas: historia , heart , rockeras , led zeppelin , stairway to heaven
10 2 0 K 102 cultura
6 comentarios
10 2 0 K 102 cultura
Ludovicio #3 Ludovicio
#2 Barracuda mola como mil doscientos.
3 K 54
cocolisto #1 cocolisto *
Para quien no se quiera tragar el tocho, bastante bueno a mi parecer, aquí tiene la interpretación que emocionó a los Led Zeppelin :

youtu.be/2u-PjvRyr0I

m.youtube.com/watch?v=PeMvMNpvB5M&list=RDPeMvMNpvB5M&start_rad
1 K 30
cocolisto #2 cocolisto *
#1 Más cañero, Barracuda ...
1 K 30
PaCuMen #6 PaCuMen
Muchas banda matarían por tener una discografía como la de las hermanas Wilson. Y aunque hoy día da tristeza ver el estado físico de Ann Wilson, si tuviera ocasión no dudaría lo más mínimo en verlas en directo. Parece mentira que, salvo error por mi parte, nunca pararan por aquí. Y tiene toda la pinta de que así seguirá siendo...
1 K 26
Sawyer76 #4 Sawyer76
Grupazo
1 K 21
#5 yasiesolovemos
Y Sheldon Cooper marcándose el solo!!!!
0 K 6

menéame