La historia de Heart, las rockeras que hicieron llorar a Led Zeppelin

Antes de que Nirvana y el grunge pusieran de moda a Seattle en el mapa del rock, ya había otro grupo que había sido hijo predilecto de esta ciudad situada en el noroeste de EE UU. Heart lleva más de medio siglo de historia: se formó en 1973, ha vendido 35 millones de discos y ha conseguido estar en lo alto de las listas estadounidenses durante las décadas de los 70, los 80, los 90 y los 2010. Uno de sus factores distintivos es que cuenta con un doble liderazgo femenino, el de Ann y Nancy Wilson (ambas vocalistas, guitarristas y compositoras)..