Historia, funciones y retos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo clave en la seguridad e inteligencia en España

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el principal organismo de inteligencia en España. Su labor es esencial para la seguridad del país, ya que proporciona información estratégica al Gobierno con el fin de proteger la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales. Desde su creación en 2002, el CNI ha evolucionado para adaptarse a las amenazas globales, desempeñando un papel determinante en la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad y la inteligencia estratégica.

«En 1977, con la legalización de los partidos políticos y la consolidación de la democracia, el SECED fue reemplazado por el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Su objetivo era modernizar la inteligencia española y acabar con las interferencias en la política nacional. Durante los años siguientes, el CESID jugó un papel clave en la lucha contra el terrorismo de ETA, el narcotráfico y la seguridad exterior, aunque también se vio envuelto en escándalos de espionaje ilegal.»

Con la consolidación de la democracia, ¿cambiarían las estructuras y el personal, o sólo cambiarían el nombre?

Ahora que ya no se dedican a chapuzas para Juan Carlos, ya tienen más tiempo para lo suyo.
Hablando de historia, aquella vez que uno del CESID se dejó la nómina en el piso franco .....elpais.com/diario/1998/04/15/espana/892591204_850215.html
