Historia, funciones y retos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo clave en la seguridad e inteligencia en España

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el principal organismo de inteligencia en España. Su labor es esencial para la seguridad del país, ya que proporciona información estratégica al Gobierno con el fin de proteger la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales. Desde su creación en 2002, el CNI ha evolucionado para adaptarse a las amenazas globales, desempeñando un papel determinante en la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad y la inteligencia estratégica.