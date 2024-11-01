edición general
La historia del auge y la decadencia del IRC, el primer lugar para mantener la «gran conversación global» en tiempo real

Este vídeo de The Serial Port es un buen resumen de la historia del IRC, algo que originalmente existió fuera de la Web, inspirado en la red académica Bitnet en 1981. Allí se experimentó con los primeros sistemas de chat para personas conectadas a un mismo servidor; la idea se ampliaría a varios servidores formando una red. Por aquella época ya existía el CompuServe CB Simulator, un servicio de pago más cerrado

Milmariposas #1 Milmariposas
Qué buenos momentos, en los albores del nuevo siglo. Y esas partidas de trivial... Hasta llegué a conocer a alguna gente en persona. Lo dicho, muy buenos recuerdos.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 brutal el trivial xD
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
#1
#trivial #trivial-pursuit #trivial-tour

@ en los 3 canales.

Como curiosidad. Todo el script automatico de trivial que terminio monopolizando muchos canales (de @Xove) salio del #trivial-pursuit (con preguntas que aportamos muchos, entre ellos yo)
