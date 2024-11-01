La historia del auge y la decadencia del IRC, el primer lugar para mantener la «gran conversación global» en tiempo real

Este vídeo de The Serial Port es un buen resumen de la historia del IRC, algo que originalmente existió fuera de la Web, inspirado en la red académica Bitnet en 1981. Allí se experimentó con los primeros sistemas de chat para personas conectadas a un mismo servidor; la idea se ampliaría a varios servidores formando una red. Por aquella época ya existía el CompuServe CB Simulator, un servicio de pago más cerrado