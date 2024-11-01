Los hilos que conectan a Ayuso y la Comunidad de Madrid con León y el viejo socio de González Amador

La cena de Ayuso en León conecta a la presidenta madrileña con el exdirectivo de Quirón Fernando Camino y su mujer, investigada con González Amador. León es punto clave de los negocios y las relaciones de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sábado, 15 de enero de 2022. Tras una larga tarde de congreso popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sienta a cenar en un conocido restaurante del centro de León. El local, ubicado en pleno corazón del Barrio Húmedo, ha sido cerrado para la ocasión.