El hijo mayor de Donald Trump acusó a la Unión Europea de importar “violadores”: “es un desastre”

Donald Trump Jr. argumentó, sin aportar datos, que los inversores rehúyen Europa Occidental por la incertidumbre sobre los pasos que puedan dar en burocracia comunitaria y legales. A la vez que calificó de “payasadas” las políticas comunitarias, asegurando que “hay que importar del Tercer Mundo a violadores, aunque estos vayan a violar a vuestros hijos, pero eso es correcto, porque es una cosa cultural”. A su vez señaló que en cambio, Europa del Este ha conseguido frenar parte de lo que denominó “cultura woke” y recuperar el sentido común.