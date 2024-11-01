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El hijo mayor de Donald Trump acusó a la Unión Europea de importar “violadores”: “es un desastre”

El hijo mayor de Donald Trump acusó a la Unión Europea de importar “violadores”: “es un desastre”

Donald Trump Jr. argumentó, sin aportar datos, que los inversores rehúyen Europa Occidental por la incertidumbre sobre los pasos que puedan dar en burocracia comunitaria y legales. A la vez que calificó de “payasadas” las políticas comunitarias, asegurando que “hay que importar del Tercer Mundo a violadores, aunque estos vayan a violar a vuestros hijos, pero eso es correcto, porque es una cosa cultural”. A su vez señaló que en cambio, Europa del Este ha conseguido frenar parte de lo que denominó “cultura woke” y recuperar el sentido común.

| etiquetas: donald trump jr. , violadores , desastre , europa
7 4 0 K 85 trumpadas
9 comentarios
7 4 0 K 85 trumpadas
rogerius #1 rogerius *
Otro fascista sinvergüenza interesado, como su padre.
A ver si se traga ese micrófono y se ahoga.
6 K 95
Heni #5 Heni *
Pues ellos se hartan de exportar pedófilos y violadores a Israel, y no, no es coña, podeis buscarlos. En cuanto alguien judio-estadounidense se le acusa de estos delitos se marcha a Israel donde aún siendo el socio número 1 de EEUU no tienen tratado de extradición (al menos para estos delitos)
3 K 58
Rixx #2 Rixx
Violadores como su padre :-D
3 K 48
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Qué putísima costra de gentuza...
2 K 48
efectogamonal #8 efectogamonal
No como su padre :roll: {0x1f525}
1 K 36
Sr.No #7 Sr.No *
Deberían dejar de esnifar rayas de retretes, que luego se quedan como se quedan.
1 K 28
comadrejo #6 comadrejo *
¿Con el tercer mundo se refiere a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos? :troll: :troll:

www.bbc.com/mundo/articles/cyvgm20qej7o
1 K 26
Mangione #3 Mangione
¡Tarados del mundo, uníos!  media
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#9 Cincocuatrotres
Si ves las estadisticas que se publican en este pais, las pocas que se publican, hemos visto como los mossos y la ertzaina dan datos, datos que si los digo me van a linchar, entonces mejor no decirlo, este es un tema en el que los que estan haciendo el pais de determinada estructura ponen muchos esfuerzos en que nadie les joda el relato.
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menéame