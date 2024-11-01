La higiene personal, una actividad de gran importancia entre los antiguos egipcios

El árido clima egipcio, con su ambiente cargado de polvo y su calor asfixiante, convertía la higiene personal en algo esencial para preservar la salud. Un acto bastante común, tanto hombres como mujeres, era la depilación corporal...Una de las principales ventajas de la eliminación del vello corporal, y también el cabello, era librarse de los molestos parásitos que hacían la vida imposible a las personas, como piojos y otros insectos. Los egipcios no conocían el jabón, así que para asearse usaban el natrón, las cenizas y la sosa.