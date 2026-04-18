Hezbolá niega cualquier implicación en el ataque a las fuerzas de paz, tras la muerte de un soldado francés ( francés)

Hezbolá niega cualquier implicación en el incidente con las fuerzas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) en la región de Gandourieh, cerca de Bint Jbeil, y pide cautela antes de emitir un juicio o asignar la responsabilidad por este incidente, a la espera de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el ejército libanés destinada a establecer plenamente las circunstancias, dijo el movimiento chiíta proiraní en un comunicado. "Hezbolá también destaca la necesidad de continuar la cooperación entre ..