edición general
16 meneos
16 clics

Hezbolá niega cualquier implicación en el ataque a las fuerzas de paz, tras la muerte de un soldado francés ( francés)

Hezbolá niega cualquier implicación en el incidente con las fuerzas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) en la región de Gandourieh, cerca de Bint Jbeil, y pide cautela antes de emitir un juicio o asignar la responsabilidad por este incidente, a la espera de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el ejército libanés destinada a establecer plenamente las circunstancias, dijo el movimiento chiíta proiraní en un comunicado. "Hezbolá también destaca la necesidad de continuar la cooperación entre ..

| etiquetas: hezbolá , niega , implicación , ataque , fuerzas de paz , muerte , francés
13 3 0 K 260 actualidad
6 comentarios
13 3 0 K 260 actualidad
sotillo #2 sotillo
Los israelíes quieren terminar con la tregua a cualquier costa y de paso dar una excusa a Macron para tomar partido
9 K 104
NoPracticante #3 NoPracticante
#2 son expertos en ataques de falsa bandera.
1 K 10
cocolisto #1 cocolisto
Es una pagina en actualización constante,así que toca leer haciendo scroll o como se diga y no he encontrado otra fuente.
0 K 20
cocolisto #6 cocolisto
#4 Buen aporte.Yo me he encontrado con la noticia leyendo le monde,he estado buscando otras fuentes pero se nota que es sábado y las redacciones están en mínimos...o no quieren que aparezca el desmentido.
0 K 20
oceanon3d #5 oceanon3d
Apesta ... apesta a sionista.
0 K 8

menéame