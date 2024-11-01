edición general
2 meneos
1 clics

Las heridas abiertas de Brasil

Bolsonaro ha sido condenado, pero su sombra aún pesa sobre el país. La política y las calles siguen marcadas por una fractura que no cicatriza.

| etiquetas: brasil , condena , bolsonaro , análisis
1 1 0 K 21 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 21 actualidad

menéame